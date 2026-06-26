Paylaşımında emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı - Son Dakika
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Paylaşımında emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı

26.06.2026 23:01
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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin sosyal medyada yanıltıcı bilgi yaydığı ve devlet kurumlarını aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik emniyet teşkilatını hedef alan paylaşımda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından gözaltına alınan gazeteci Ali Çağatay tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin önünden kaçırılarak rehin alınan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturma devam ederken, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Çağatay hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay'ın ifade işlemleri tamamlandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ali Çağatay, çıkarıldığı mahkemece "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erhan Karaal, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Paylaşımında emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paylaşımında emniyet teşkilatını hedef alan Ali Çağatay tutuklandı - Son Dakika
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