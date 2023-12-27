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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ifade vermek üzere Adalet Sarayı'na geldi - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ifade vermek üzere Adalet Sarayı'na geldi

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek üzere geldi.

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ifade vermek üzere Adalet Sarayı\'na geldi
27.12.2023 - 15:16,
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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı, Çağlayan, Hukuk, 3.Sayfa, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ifade vermek üzere Adalet Sarayı'na geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle ifade vermek üzere Adalet Sarayı'na geldi - Son Dakika
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