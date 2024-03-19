Gazeteci Can Ataklı Şehit Ailelerine Yönelik Sözleri Nedeniyle Hapis Talebiyle Yargılandı - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı Şehit Ailelerine Yönelik Sözleri Nedeniyle Hapis Talebiyle Yargılandı

Gazeteci Can Ataklı Şehit Ailelerine Yönelik Sözleri Nedeniyle Hapis Talebiyle Yargılandı

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis talep edilen gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı.

19.03.2024 12:49
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Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis talep edilen gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı. Sanık Ataklı savunmasında, "Kesip, biçilerek servis edilen bir suçlama olmuştur. Dava bir linç kampanyasına dönmüştür. Ben bunları hak etmiyorum" dedi.

Gazeteci Can Ataklı hakkındaki 25 Aralık 2023'de sosyal medyada paylaşılan videoda şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapsinin talep edildiği davanın görülmesine başlandı. İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı da katıldı.

"Dava bir linç kampanyasına dönmüştür, ben bunları hak etmiyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Ataklı, böyle suçlanmış olmanın ağrına gittiğini söyleyerek, "47 yıllık gazeteciyim, devletin terörle mücadelesine yönelik en ufak kötü bir söz söylemedim. Çok sayıda yazım ve konuşmam vardır. Kesip, biçilerek servis edilen bir suçlama olmuştur. Bu benim ağrıma gitmektedir. Dava bir linç kampanyasına dönmüştür. Çok sayıda müşteki taraf vardır, ben bunları hak etmiyorum" dedi.

"Daha sorumlu davranması gerekirdi"

Müşteki Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu ise, "45 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan birinin daha sorumlu davranması gerekirdi. Nefret dolu bir üslupla paylaşım yapılmıştır. Şehitlik, dini ve milli değerimizdir. Şehit ve şehit yakınları aşağılayıcı şekilde bir paylaşım olmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin adli kontrol talebinin kaldırılmasını ve beraatına karar verilmesini istedi.

Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ataklı'nın savunmasının alınmış olması gerekçesiyle adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Bunca yıldan sonra böyle bir suçlamaya üzülüyorum"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ataklı, "Ben üzülüyorum sadece. Bunca yıldan sonra böyle bir suçlamaya üzülüyorum. Suçlamanın ne'vi yaralayıcı benim için. Hem yapmadığım bir şey, hem de bu kadar kasıtlı olarak kampanyanın sonucu. Ne yapayım?" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu ise süreci soruşturma aşamasından beri takip ettiğini belirterek, "Bizler şehit yakınlarına ve gazilere yönelik her türlü nefret söyleminin ve ayrıştırıcı tutumun karşısında olacağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Ataklı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Can Ataklı Şehit Ailelerine Yönelik Sözleri Nedeniyle Hapis Talebiyle Yargılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Can Ataklı Şehit Ailelerine Yönelik Sözleri Nedeniyle Hapis Talebiyle Yargılandı - Son Dakika
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