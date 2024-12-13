Gazeteci Semra Demirelli'nin Yaşam Savaşı - Son Dakika
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Gazeteci Semra Demirelli'nin Yaşam Savaşı

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Semra Demirelli, erkek arkadaşı tarafından vurulduktan sonra 27 gündür yoğun bakımda tedavi ediliyor.

13.12.2024 10:23
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Gazeteci Semra Demirelli'nin yoğun bakımdaki yaşam savaşı 27 gündür sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından ensesinden vurularak ağır yaralanan gazeteci Semra Demirelli'nin yoğun bakımdaki yaşam savaşı 27 gündür devam ediyor. Prof. Dr. İsmail Demirel ise Demirelli için, "Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisinde Semra'nın bilincinin açılması ile ilgili maalesef çok fazla bir yol kat edemedik. Hayati tehlikesi devam etmekle birlikte tedavisi sürüyor" dedi.

Elazığ'da 15 Kasımda Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde vurulmuştu. Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı . FÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı sorumlusu Prof. Dr. İsmail Demirel, Semra Demirelli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Demirel, Demirelli'nin bilincinin açılması ile ilgili çok fazla bir yol kat edemediklerini belirterek, "Hastamızın hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

"Bilincinin açılması ile ilgili maalesef çok fazla bir yol kat edemedik"

Demirelli durumu ile ilgili son bilgileri paylaşan Prof. Dr. İsmail Demirel, "15 Kasımda Semra Demirelli ağır bir kafa yaralanması sonucu acil servisimize başvurdu. Demirelli, hastanemize başvurduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde ameliyathaneye alınıp, ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonraki süreci yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmektedir. Maalesef Semra Demirelli, ilk geldiği zaman bizim koma ölçeği olarak sınıflandırdığımız bir sınıflamada ölçeği çok düşüktü. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisinde Semra'nın bilincinin açılması ile ilgili maalesef çok fazla bir yol kat edemedik. Hayati tehlikesi devam etmekle birlikte tedavisi sürüyor" şeklinde

"Hayat dolu ve istikbali olan kardeşimizdi"

Demirelli'nin mesai arkadaşı Kanal Fırat Spor Koordinatörü Coşkun Kamaç ise "Bütün okuyuculardan, izleyicilerden Semra Demirelli kardeşimiz için dua istiyoruz. Her platformda her ortamda kendisiyle ilgili dualar istiyoruz. Yaşama tutunabilmesi için dualara da ihtiyaç var. 25 yaşında, hayat dolu ve istikbali olan kardeşimizdi. Ne yazık ki böyle vahim bir olay neticesinde bugün 26'ncı gününde yaşam savaşı veriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Semra Demirelli'nin Yaşam Savaşı - Son Dakika

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