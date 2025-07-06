Gazeteci Timur Soykan Adli Kontrolle Serbest

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sebebiyle hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan ve 'tutuklama' talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Timur Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış, Soykan soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan Soykan, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen Timur Soykan, savcılıktaki sorgusunun ardından 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlikçe savunması alınan Timur Soykan, imza ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL