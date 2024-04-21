Gazeteci Yazar Mehmet Topal\'ın vefatının birinci yılında anma programı düzenlendi

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Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından düzenlenen program ile kabri başında anıldı.

FHGC kurucu başkanı Araştırmacı Gazeteci Yazar Mehmet Topal, vefatının birinci yıl dönümünde unutulmadı. Bu çerçevede cemiyet tarafından mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu, kentteki gazeteciler ile Topal'ın ailesi katıldı. Duaların okunduğu programda Topal'ın kabrine karanfil bırakıldı.

21 Nisan'ın FHGC'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü olduğunu aktaran Başkan Serkan Gürtürk, "Aynı zamanda cemiyetimizin kurucu başkanı merhum Gazeteci Yazar Mehmet Topal'ın ölüm yıl dönümüdür. Bu çerçevede FHGC yönetimi olarak gazeteci arkadaşlarımızla birlikte merhum başkanımızı mezarı başında andık. Değerli büyüğümüz Mehmet Topal ağabeyimizin Elazığ'da gazeteciliğin gelişmesi noktasında çok büyük hizmetleri oldu. Birçok gencimize örnek olmuştur. Meslek anlamında kurmuş olduğu bu cemiyetin devamında bizler iyi bir noktaya getirmek için çalışmaktayız. Bu vesile ile kendisini tekrar rahmet ve minnet ile anıyoruz. Kendisinin özellikle vurguladığı şehre basın müzesinin kazandırılması noktasındaki girişim ve çalışmaları her dönem olduğu gibi vefatının son gününe kadar devam etmekteydi. Vefatından 4 ay önce Harput'ta Basın Müzesi hizmete girdi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından bu anlamı günde müzeye, 'Gazeteci-Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi' ismini verdi. Cemiyet ve yönetim olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Mezarı başında kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden oğlu Kayahan Topal ise "Babamın 20 yıldır bu şehre kazandırmak istediği basın müzesi projesi vardı. Bunu her fırsatta dile getiriyordu. Allah razı olsun Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da Harput Basın Müzesi'ni bu şehre kazandırdı. Vefatının birinci yılında aldığımız bir haber acımızı bir nebze de olsun dindirdi. Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada müzenin adının 'Gazeteci-Yazar Mehmet Topal Harput Basın Müzesi' olduğunu dile getirdi. 21 Nisan tarihinde olması hem FHGC'nin kuruluş hem de babamın vefatının yıl dönümünde olması anlamlı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ