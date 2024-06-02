Gazi Tamer Yüceli Kozan'da Şehitleri Anma Törenine Katıldı

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Gazi Tamer Yüceli " Bu vatana sahip çıkalım"

Gazi Tamer Yüceli Kozan kurtuluş yıl dönümünde şehit silah arkadaşlarını mezarları başında anarken duygu dolu anlar yaşandı

ADANA - Gazilik gururuna 20 yıl sonra kavuşan Gazi Tamer Yüceli, şehit olan silah arkadaşlarını mezarı başında anarken duygu dolu anlar yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı esnada tatbikatta sakatlanarak malulen emekli olan ve personelinin şikayeti ile Gazi olduğu ortaya çıkan Gazi Tamer Yüceli, gazilik ünvanını almasının ardından Kozan Şehitliğini ziyaret etti. Gazi Yüceli, şehit olan silah arkadaşlarının mezarı başında dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan Yüceli, "Gazi olduktan sonra beraber görev yaptığım arkadaşlarımın mezarını ziyarete geldim. Duygu dolu anlar yaşıyorum. Onlar şehit oldu genç yaşta toprağa girdiler, bu dünyanın çilesini bana bıraktılar. NATO tatbikatında sakatlanarak gazi oldum. Buradaki arkadaşlarımda doğuda görev yaparken şehit oldu. Ben malulen emekli oldum. Bir işçinin şikayet etmesi ile her şey ortaya çıktı ve gazilik ünvanım geldi. Bugün Kozan'ın kurtuluşu ve bende şehit meslektaşlarımızı ziyarete geldim. Burada şehit olan meslektaşlarımla birlikte çalışmadığım arkadaşım olmasa da TSK tatbikat ve eğitimlerde bir araya gelmiş aynı ekmeği bölünmüşlüğümüz vardır. Onlar genç yaşta vatan için canlarını verdi. Benim içinde zor bir süreç. Ben sakatlanıp mesleğimi bırakmak zorunda kaldığım için çocuklarıma asker olduğumu bile söylememiştim. Şimdi gazilik gururu ile bunu öğrendiler. Gururluyum hüzünlüyüm. Şehitlerimizin emanetine ve bu vatana sahip çıkmamız lazım. Bizim gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu.