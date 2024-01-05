Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımı sürüyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binasının kontrollü yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'teki İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi İncillipınar Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan ve yıllardır TEM Şube tarafından kullanılan ek hizmet binası oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor. 3 iş makinesi ile sürdürülen yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. - GAZİANTEP