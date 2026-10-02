Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önündeki şüpheli paket imha edildi, içinden çöp çıktı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önündeki şüpheli paket imha edildi, içinden çöp çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket, ihbar üzerine ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Kontrollü patlatılan paketten çöp çıktı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önüne bırakılan şüpheli paket, ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Pakette çöp olduğu ortüya çıktı.
Olay, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının giriş kapısı önünde meydana geldi. Şüpheli paketi fark edenlerin ihbarı üzerine ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheli paketi kontrollü şekilde imha etti. Kontrollü patlatılan paketten çöp çıktı.
Kaynak: İHA
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