Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı 19 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı 19 şüpheliyi yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı 19 şüpheliyi yakaladı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 01-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaparak 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.07.2024 10:01
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, 01-12 Temmuz tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaparak 19 şüpheliyi yakaladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 19 şüpheli şahıs, Nurdağı, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı 19 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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