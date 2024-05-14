Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 128 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 128 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 128 Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla huzurlu sokaklar uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 700 kg gümrük kaçağı tütün, 250 gr plaka esrar, 245 gram skunk, 65 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca aranması bulunan 128 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

14.05.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması adına huzurlu sokaklar uygulaması yaptı. 128 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında il genelinde farklı yer ve zamanlarda çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda 700 kg gümrük kaçağı tütün, 250 gr plaka esrar, 245 gram skunk, 65 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Aranması bulunan 128 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 128 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:45. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Huzurlu Sokaklar Uygulamasıyla 128 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement