Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesindeki ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda eğitim verdi. Trafik Jandarması Timleri, 95 öğrenciye temel trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların uyması gereken kuralları anlattı.

Eğitimde öğrenciler, trafik işaretleri, yaya geçitleri, kavşaklar, emniyet kemeri, kask, bisiklet kullanımı gibi konularda bilinçlendirildi. Ayrıca öğrencilere, trafik kazalarının önlenmesi için dikkatli ve sorumlu olmaları gerektiği vurgulandı. - GAZİANTEP