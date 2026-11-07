Gaziantep İslahiye\'de 2 katlı evde çıkan yangın bitişik evlere sıçramadan söndürüldü

Gaziantep'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.