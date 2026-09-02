Gaziantep İslahiye'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BBD 096 plakalı beton mikseri ile H.D. idaresindeki 44 ACB 038 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada beton mikseri sürücüsü yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü H.D., eşi M.D. ile çocukları A.D. ve Y.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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