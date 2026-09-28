Gaziantep Nizip'te FETÖ'den 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.