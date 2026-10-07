Gaziantep otoyolunda jandarma son bir ayda 903 araca ceza uyguladı, 29 aracı men etti - Son Dakika
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Gaziantep otoyolunda jandarma son bir ayda 903 araca ceza uyguladı, 29 aracı men etti

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Gaziantep otoyolunda jandarma son bir ayda 903 araca ceza uyguladı, 29 aracı men etti
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Gaziantep'te jandarmanın son bir ayda otoyolda yaptığı denetimlerde 903 araca trafik idari para cezası uygulandı, 29 araç trafikten men edildi. Eylül'deki dron destekli radar denetimlerinde 58 bin 462 araç sorgulanırken 2 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son bir ayda otoyolda yapılan trafik denetimlerinde 903 araca cezai işlem uygulanarak 29 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, sorumluluk sahasındaki otoyollarda trafik denetimi yaptı. Eylül ayı içerisinde yapılan dron destekli radar denetimlerinde 58 bin 462 araç ve 24 bin 601 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 29 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyeti geri alındı ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri nedeniyle 903 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin otoyol denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
GaziantepJandarma3. SayfaGüvenlikOtomobilGüncelTrafikEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep otoyolunda jandarma son bir ayda 903 araca ceza uyguladı, 29 aracı men etti - Son Dakika
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