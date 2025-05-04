Gaziantep'te 1.5 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 1.5 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi

Gaziantep\'te 1.5 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi

Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerindeki denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı ve etler imha edildi.

04.05.2025 17:14  Güncelleme: 17:18
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Gaziantep'te zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, etler imha edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen şartlarının hiçe sayıldığı bir iş yerinde yapılan denetimde depoda 1 ton 500 kilo bozuk et ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatılırken, bozulan etlere imha edilmek üzere el konuldu. Etler, daha sonra imha edildi.

"Vatandaşın sağlığı bizim için önemli"

Vatandaşın sağlığı için ekiplerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimizin takibi neticesinde bir depoda bozuk et saklandığı tespit edilmesi üzerine savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramada 1 ton 500 kilo sağlıksız et ele geçirildi. Ele geçirilen etler, Tarım Müdürlüğüyle birlikte imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür olumsuzluklara karşı 7/24 sahadayız. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim önceliğimizdir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 1.5 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi - Son Dakika

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