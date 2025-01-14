Gaziantep\'te 1 Ton 750 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 ton 750 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Nurdağı ilçesinde icra edilen operasyon çerçevesinde bir yolcu otobüsüne arama yapıldı.

Aramada otobüsün bagaj kısmında yapılan kontrolde piyasa değeri 1 milyon TL olan 1 ton 750 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste yolculuk yapan H.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP