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Gaziantep'te 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis ekiplerinin 120 saat süren kamera incelemesi sonucunda yakalandı.

Gaziantep\'te 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 12:27,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis ekiplerinin 120 saat süren kamera incelemesi sonucunda yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde meydana gelen 12 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının aynı 2 kişi tarafından yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 11 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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