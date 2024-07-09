Gaziantep\'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Gaziantep'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi V.C. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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