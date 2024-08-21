Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı Oğuzeli ilçesinde yakaladı.

21.08.2024 15:33
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Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalara neticesinde yağma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.V. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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