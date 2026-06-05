Gaziantep\'te 17 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesindeki çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi 7 ayrı suç dosyası olan, hakkında 17 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP