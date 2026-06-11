Gaziantep'te 1700 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1700 Araç Cezalandırıldı

Gaziantep\'te 1700 Araç Cezalandırıldı
11.06.2026 10:19
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Gaziantep'te dron destekli trafik denetimlerinde bin 700 araca ceza kesildi, denetimler sürecek.

Gaziantep'te jandarmanın dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 700 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesiyle mayıs ayında otoyolda trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde, 38 bin 310 araç ile 14 bin 779 şahıs sorgulandı. Denetimlerde bin 700 araca yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli kural ihlallerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 133 araç trafikten men edilirken 11 şahsın sürücü belgesi ise geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 1700 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1700 Araç Cezalandırıldı - Son Dakika
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