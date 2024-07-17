Gaziantep\'te 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarına yönelik Şehitkamil ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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