Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik aksesuar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

06.06.2024 14:45
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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 2,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ile elektronik aksesuar ele geçirildi. Operasyon soncunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu icra edilen operasyonlar kapsamında M.G., F.Ç. ve O.B. isimli şahıslara ait iki farklı işyerine baskın yapıldı. Şahısların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 134 adet akıllı telefon ve 57 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Operasyon soncunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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