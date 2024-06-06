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Gaziantep'te 2,5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 2,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ile elektronik aksesuar ele geçirildi. Operasyon soncunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu icra edilen operasyonlar kapsamında M.G., F.Ç. ve O.B. isimli şahıslara ait iki farklı işyerine baskın yapıldı. Şahısların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 134 adet akıllı telefon ve 57 adet elektronik aksesuar ele geçirildi.

Operasyon soncunda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.