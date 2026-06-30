Gaziantep\'te 2 Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Şahinbey ve Araban ilçelerinde yapılan yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.E. isimli şahıs ve bilişim sistemlerini kullanmak sureti ile dolandırıcılık suçundan 6 ayrı suç dosyası olan ve hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP