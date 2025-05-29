Gaziantep\'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 2 milyon TL değerinde 89 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon yapıldı. Y.Y. isimli şahsa ait işyerine yapılan baskında piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 89 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP