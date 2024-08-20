Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

20.08.2024 22:06
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Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Nizip- Karkamış karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Veyis S. idaresindeki 27 AFT 806 plakalı otomobil, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ü. kontrolündeki 27 ASP 334 plakalı araca arkadan çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3-sayfa, trafik, Nizip, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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