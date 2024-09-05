Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı Davasında Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika
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Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Gaziantep\'teki Gölgeler Apartmanı Davasında Sanıklara Hapis Cezası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı'nda 21 kişinin ölümüne sebep olan sanık müteahhit Mehmet Necati G. 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Ç. ise 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Duruşmada sanıklar, yapılan inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesiz olduğunu ve belediye ile mühendislerin sorumlu olduğunu savundular.

05.09.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 21 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı ile ilgili sanık müteahhit Mehmet Necati G.'ye bilinçli taksirle adam öldürme suçundan 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Ç.'ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Gölgeler Apartmanı da yıkılmıştı. Yıkılan apartmanın enkazı altından kalan 21 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Karar duruşması görüldü

Olay sonrası 21 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Necati G. ile mimar İhsan Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatları, mağdur avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

"Apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadım"

Duruşmada savunma yapan sanık müteahhit Mehmet Necati G., "Benim bu söylenen hiçbir şeyle ilgim yok. Apartmanın hiçbir yerine çivi bile çakmadım. 76 yaşındayım benim böyle işlerle işim olmaz" dedi.

"Benim suçum değil belediye ve mühendisin suçudur"

Sanık mimar İhsan Ç., "Ben teknik onaylı projeyi yaptım. Binada düz demir kullanılmış. Binada kalitesiz beton kullanılmış. Bina yapıldığında düz demir kullanıldığı belirtilmiştir. 1991 yılında Gaziantep deprem bölgesi olduğu belirlenmiş. Bu benim suçum değil belediye ve mühendisin suçudur. Ben savcılığının iddianamesini kabul etmiyorum. Binada onaylı bir şeyin dışında hiçbir şey yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Necati G. tarafından yapıldığına yönelik beyanlar benim sorumluluklarım olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Duruşmada tarafların son savunmalarını alan mahkeme heyeti sanık müteahhit Mehmet Necati G.'ye bilinçli taksirle adam öldürme suçundan 19 yıl 6 ay, mimar İhsan Ç.'ye ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'teki Gölgeler Apartmanı Davasında Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika

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