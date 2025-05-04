Gaziantep’te 217 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince son 1 ayda yapılan operasyonlarda 79 adet tüfek, 78 adet tabanca ve 60 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 217 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında asayiş suçları ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar sonucunda 79 adet ruhsatsız tüfek, 78 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet kurusıkı tabanca, bin 672 adet fişek ele geçirilerek 128 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Operasyon sonucunda çeşitli olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan 2 bin 297 şüpheliden 540'ı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP