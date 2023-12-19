 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2001 yılında çalınan bir motosiklet, emniyet güçleri tarafından 22 yıl sonra ele geçirildi. Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda motosikletin bir şüphelinin elinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, motosikleti ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet sahibi emniyet müdürlüğüne çağrılarak motosikleti teslim alması istendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep\'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi
19.12.2023 - 09:52,  Güncelleme: 09:53
Abone Ol

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2001 yılında çalınan bir motosiklet, 22 yıl sonra emniyet güçleri tarafından ele geçirildi.

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda, 2001 yılında çalındığı tespit edilen bir motosikletin, ilçede bir şüphelinin elinde olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, motosikleti ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Motosiklet sahibi emniyet müdürlüğüne çağrılarak motosikleti teslim alması istendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Operasyon, Gaziantep, Hırsızlık, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi - Son Dakika


10:49
Kanarya'ya müjde! Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi neredeyse imkansız Kanarya'ya müjde! Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi neredeyse imkansız
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39
Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir

Son Dakika
10:49 Kanarya'ya müjde! Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye gelmemesi neredeyse imkansız
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Kim Jong-un, ABD'ye karşı daha saldırgan eylemler tehdit etti
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39 Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:56:17. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement