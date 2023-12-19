Gaziantep\'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2001 yılında çalınan bir motosiklet, 22 yıl sonra emniyet güçleri tarafından ele geçirildi.

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda, 2001 yılında çalındığı tespit edilen bir motosikletin, ilçede bir şüphelinin elinde olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, motosikleti ele geçirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Motosiklet sahibi emniyet müdürlüğüne çağrılarak motosikleti teslim alması istendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP