Gaziantep\'te 3 İnşaat Şantiyesine Hırsızlık: 850 Bin Lira Değerindeki Kablolar Çalındı

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Gaziantep'te 3 farklı inşaat şantiyesine gelen hırsızlar, yaklaşık 850 bin lira değerindeki kabloları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla olaya karışan hırsızları kıskıvrak yakaladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden 3 farklı inşaat şantiyesine gelen hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 850 bin lira değerinde kabloyu araca yükleyerek kaçtı. Şantiye personeli kabloların eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Şehitkamil polisi hırsızları kıskıvrak yakaladı

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre tespit etti. Yapılan incelemelerde 2 hırsızı tespit etti. Çalışmalarını genişleten Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 hırsızı çaldıkları malzemelerle kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şantiyeden kablo hırsızlığı kamerada

Şehitkamil'deki 3 farklı inşaat şantiyesinde yaşanan hırsızlık anı ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların iş yerinden kabloları araca yükleyerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor. - GAZİANTEP