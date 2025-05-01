Gaziantep\'te 30 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma gibi çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP