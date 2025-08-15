Gaziantep\'te 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 8 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.S., A.A., M.K. ve A.C. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların 3 ayrı aracında ise 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü A.C. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S., A.A. ve M.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP