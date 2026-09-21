Gaziantep’te 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep’te 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözaltı

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Gaziantep’te 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözaltı
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Gaziantep’te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde A.N.K. ve A.H. isimli şahıslara ait iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 175 bin TL olan gümrük kaçağı bin 35 adet kablosuz kulaklık, 801 adet tablet/telefon soğutucusu, 641 adet cep telefonu şarj kablosu, 617 adet akıllı kol saati, 395 adet kablolu kulaklık, 325 adet müzik çalar, 324 adet cep telefonu şarj adaptörü ve 182 adet Wifi kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
GaziantepJandarma3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep’te 4 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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