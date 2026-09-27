Gaziantep’te 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Gaziantep'te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek, kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.