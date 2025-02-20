Gaziantep'te 7 Otel Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te 7 Otel Kapatıldı

Geniş Video İzle

Vali Çeber, Gaziantep'teki denetimlerde kurallara uymayan 7 otelin kapatıldığını duyurdu.

20.02.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kurallara uymayan 7 otel kapatıldı

Vali Çeber:

"Gaziantep'te Suriyelilerin sayısı 73 bin azaldı"

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile "Gaziantep'in Huzuru" isimli toplantı düzenledi. Vali Çeber, Gaziantep'te yapılan otel denetimlerinde 7 otelin kapatıldığını söyledi. Vali Çeber, kentte Suriyeli sayısında 73 bine yakın bir azalmanın olduğunu belirtti.

Vali Çeber, kentte oteller başta olmak üzere yurt, cezaevi ve karakollarda yangın denetimleri yapıldığını söyledi. Vali Çeber, kurallara uygun olmayan 7 otelin kapatıldığını ifade etti. Vali Çeber, Gaziantep'te Suriyeli sayısının 470 binlerden 397 binlere düştüğünü ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep'te meydana gelen işçi eylemleri ve sonrasında alınan eylem yasağı ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçen yıl bin 417 eylem ve basın açıklaması olduğunu ve bunlara herhangi bir yasak olmadığını söyledi. Bu yasağın devletin bazı şeyleri ön gördüğü için önlem olarak aldığını belirten Çeber, yasak ile ilgili ellerinde yeterli bilgi, belge ve delilin olduğunu bunu da adli makamlara teslim ettiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Vali Çeber, "2024 yılında Gaziantep'te toplam bin 417 tane eylem, etkinlik, basın açıklaması toplantı yapılıyor. Bunlara toplam 522 bin 660 kişi katılıyor. Bunların içinde yine geçen sene olan organize sanayimizdeki ücret anlaşmazlığına bağlı eylemler de var. Şimdi biz bunları kamu güvenliği, kamu huzuru, asayiş, güvenlik gibi konularda değerlendiriyoruz. Organize sanayide toplam 250 bin işçi çalışıyor. Gaziantep'te toplam yaklaşık 400 bin işçi var. Bunun 250 bin kadarı organize sanayide çalışıyor. 23 işletmede bugün itibariyle anlaşmalar sağlandı. Şimdi biz bu eylemlerin içerisinde son zamanlarda şehrin huzurunu, kamu düzenini, kamu güvenini Gaziantep gibi sanayisiyle anılan, sanayisiyle Türkiye'ye örnek bir ilde işçi ve işçiyi birbirine karşı düşman edecek, gerçekten de şehrin huzurunu bozacak çabalar çok net şekilde tespit ediyor" dedi.

"Gaziantep'te 7 otel kapatıldı"

Vali Çeber, kentte oteller başta olmak üzere yurt cezaevi ve karakollarda yangın denetimleri yapıldığını söyledi.

Bu denetimlerde 108 denetim yapıldığını ve 7 otelin kapatıldığını belirten Çeber, "Yangın denetimlerini itfaiye daireleri yapıyor. Biz sadece denetimlerin yapılmasını istiyoruz, takibini yapıyoruz. Bu otellerden 7 tanesi kapatıldı. 9 tanesi de kapatmaya dönük işlemler başlandı. Diğerleri verilen süre içerisinde yeniden denetlenecek. Eksikliklerini giderip gidermeme konusuna göre de ilgili işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te 397 bin Suriyeli yaşıyor"

Gaziantep'te yaşayan Suriyeliler ve düzensiz göçmenler ile ilgili konuşan Vali Çeber, "Bugün itibariyle Gaziantep'te 397 bin 539 kayıtlı Suriyeli var. Bu sayı 470 binleri bulmuştu. Yani bu sayı 470 binlerden 397 bine kadar düştü. Tabi kentimizde yasal kalan yabancılar var. Öğrencilerimiz var, iş insanları var. Bunlarla beraber yabancı sayısını 408 bin 32 olarak ifade ediyoruz. Düzensiz göçlerle mücadelede 68 operasyon gerçekleştirerek, 179 bin 675 kişiye kimlik denetimi yaptık. 334 düzensiz göçmen tespit edip bunlarla ilgili de gerekli yasal işlemleri yerine getirildi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kemal Çeber, Göçmenler, Gaziantep, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 7 Otel Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 06:30:01. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 Otel Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.