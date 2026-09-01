Gaziantep'te 9 gündür kayıp Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat'ta balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 9 gündür kayıp Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat'ta balıkçıların ağına takıldı

Gaziantep\'te 9 gündür kayıp Mehmet Akhan\'ın cansız bedeni Fırat\'ta balıkçıların ağına takıldı
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Gaziantep'te 9 gündür kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Mehmet Akhan'ın cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bir balık tesisinde çalışan işçilerin ağına takıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Akhan'a ait olduğu belirlenirken, kesin kimlik tespiti için beden Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'te 9 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat Nehri'nde balıkçıların ağına takıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 9 gün önce evinden ayrılan Mehmet Akhan'dan (34) bir daha haber alınamadı. Akhan'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarının sürdüğü sırada bu sabah Fırat Nehri üzerindeki bir balık tesisinde çalışan işçiler, balık ağına takılan bir ceset fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 9 gündür kayıp olan Mehmet Akhan'a ait olduğu belirlendi. Akhan'ın cansız bedeni, kesin kimlik tespiti ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Nizip Devlet Hastanesi, İnsan Hakları, Fırat Nehri, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 9 gündür kayıp Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat'ta balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 9 gündür kayıp Mehmet Akhan'ın cansız bedeni Fırat'ta balıkçıların ağına takıldı - Son Dakika
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