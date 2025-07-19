Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 32 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Aranan Yağma Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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