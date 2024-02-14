Gaziantep'te Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Karısını ve Oğlunu Öldüren Katil Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Karısını ve Oğlunu Öldüren Katil Tutuklandı

Gaziantep\'te Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Karısını ve Oğlunu Öldüren Katil Tutuklandı

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu öldüren Cemal Yıldız isimli katil zanlısı, kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 08:54
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Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdükten kısa süre sonra yakalanan katil zanlısı Cemal Yıldız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, önceki gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Yıldız (58) isimli şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt'a (26) tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Ağır yaralanan anne-oğul, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısı 3 saatte yakalandı

Olay sonrası kaçarak izini kaybettirmeye çalışan katil zanlısı Cemal Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Omer Akin: Bazı durumlarda susmasını bilmek lazım.fazla sıkarsan sonuç bu olur.kolay değil.yasayan bilir.disardan yorum yapmak kolay.para para para.insanlari köle etmiş kendine. 0 0 Yanıtla

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Arsa Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Karısını ve Oğlunu Öldüren Katil Tutuklandı - Son Dakika


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