Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı

Gaziantep\'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

02.03.2024 20:26  Güncelleme: 20:27
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Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli olaylara karışan ve aranan 5 bin 363 şüpheli yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 731'i tutuklandı. Uygulamalar ile 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Yapılan aramalarda ise 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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