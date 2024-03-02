Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından son bir ayda yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalar sonucunda çeşitli olaylara karışan ve aranan 5 bin 363 şüpheli yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen şüpheli şahıslardan 731'i tutuklandı. Uygulamalar ile 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Yapılan aramalarda ise 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca, 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi.
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Başoba köyü ormanlık alanda çıkan yangında, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
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