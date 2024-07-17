Gaziantep\'te av yasağına uymayan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Gaziantep'te av yasağına uymayarak balık avlayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesi Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriye icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında nehir üzerine 800 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen E.K. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olay sırasında kullanılan 800 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP
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