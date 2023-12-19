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Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, Malzemeler Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, Malzemeler Sahibine Teslim Edildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep\'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, Malzemeler Sahibine Teslim Edildi
19.12.2023 - 16:01,
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Gaziantep'te bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle JASAT Timlerince icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi sonucu vatandaşın bağ evinden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli şahıs, çaldıkları malzemeler birlikte yakalandı. El konulan eşyalar sahibine teslim edilirken yakalanan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, Malzemeler Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Bağ Evinde Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı, Malzemeler Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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