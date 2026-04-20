Nizip'te başıboş köpek saldırısında yaralanan 2 kişi belediyeye tepki gösterdi

20.04.2026 14:41  Güncelleme: 14:43
Gaziantep'in Nizip ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan 2 kişi, ayaklarından yaralandı. Belediye, saldırılara karşı önlem almamakla eleştiriliyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta köpek saldırısına uğrayan 2 kişi ayaklarından yaralandı. Ciddi yaralanmaları olduğunu söyleyen vatandaşlar, belediyeye tepki göstererek başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi ayaklarından yaralandı. İlk olay Nizip ilçesi Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine dönmeye çalışan Berke Akkuş, sokakta başıboş dolaşan 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu Akkuş'ın sağ ayağında ciddi yaralanmalar meydana geldi. Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edilen Berke Akkuş, ilçede ciddi bir köpek sorunu olduğunu belirterek gerekli önlemleri almayan Nizip Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İkinci olayda bir kadın saldırıya uğradı

İlçede ikinci köpek saldırısı olayı ise Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fadile A. isimli vatandaş sokakta yürürken yine başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ayağından yaralandı. Yaralı Fadile A., Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınarak ciddi yaralanma bulunan ayağına dikiş atıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
