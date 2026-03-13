Nizip Belediyesi\'ne ait araç kaza yaptı: 1 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan belediye aracındaki sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip E-90 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre Müslüm A. idaresindeki Nizip Belediyesi'ne ait bir araç elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Müslüm A. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Nizip İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP