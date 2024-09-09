Gaziantep\'te Tüfek Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında tüfeğiyle kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu öldürdü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç sokaktaki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanında tüfeğiyle doldur boşalt yapan O.Y. isimli şahıs, kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu (19) vurdu. Selim Maydonozoğlu hayatını kaybederken berber dükkanında bulunan ve olaya şahit olan kuzeni Kenan İ. ise kuzenini vuran şahsı bıçakla yaraladı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Berberde doldur boşalt esnasında arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Selim Maydonozoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

Olay sonrası maktulün kuzeni tarafından bıçaklanan katil zanlısının tedavisinin ise polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP