Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep’te bir şahıs evde tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

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Gaziantep’te bir şahıs, evinde konuşmak için buluştuğu arkadaşını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde arkadaşını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

ÖNCE ARKADAŞINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.B. (52), konuşmak için arkadaşı Çağlar K. (58) ile kendi evinde buluştu. Buluşmanın ardından ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.B., evde bulunan tabanca ile arkadaşı Çağlar K'yü vurduktan sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, S.B. ile Çağlar K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaOlaySuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    İntihar olayları hep psikojik problemli olarak yazılır. 0 0 Yanıtla
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