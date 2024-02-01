 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep\'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5\'e yükseldi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen damat olayında ölü sayısı 5'e yükseldi. Saldırganın baldızı da hayatını kaybetti.

01.02.2024 13:00
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen damat olayında ölü sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırganın baldızı Adile Oymak da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri, Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan saldırganın baldızı Adile Oymak da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükselirken, ağır yaralanan saldırganın kızı Nimet Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Oymak, Gaziantep, Olay, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement