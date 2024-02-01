Gaziantep\'te boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı: Ölü sayısı 5\'e yükseldi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen damat olayında ölü sayısı 5'e yükseldi. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırganın baldızı Adile Oymak da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri, Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan saldırganın baldızı Adile Oymak da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda ölü sayısı 5'e yükselirken, ağır yaralanan saldırganın kızı Nimet Çağlar'ın ise tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP
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