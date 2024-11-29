Gaziantep\'te Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

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Gaziantep'te bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP