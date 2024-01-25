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Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı - Son Dakika
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Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen bir düğünde gelin ve damat yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahlarını doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi. Bu tehlikeli olay, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Gaziantep\'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı
25.01.2024 - 00:45,
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Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat yakınları tarafından peş peşe silahlar patladı. Gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen gelin ve damadın yakınları oyun oynadıkları esnada evlerin de bulunduğu meydanda eğlenmek istedi. İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları çocukların yanında şarjörleri doldur boşalt yaparcasına silahlarını defalarca ateşledi. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çatışmayı aratmayan düğün: Çocuklara rağmen silahlar patladı - Son Dakika
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